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09:59, 15 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

В МВД предупредили россиян о мошеннических звонках якобы от ФНС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Представители Министерства внутренних дел (МВД) предупредили россиян о новой мошеннической схеме. Слова пресс-службы ведомства приводит ТАСС.

В последнее время финансовые злоумышленники стали активно звонить гражданам, представляясь якобы сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Мошенники пытаются убедить россиян предоставить им паспортные данные или номер ИНН. Свои требования они объясняют необходимостью записаться на прием в одно из отделений ФНС для подачи сведений о доходах за 2024 год в форме 3-НДФЛ.

Подобные сведения нужны злоумышленникам для получения доступа к банковским аккаунтам или личному кабинету на портале «Госуслуги». В МВД призвали граждан быть бдительными и не вестись на подобные уловки. Представители министерства, в частности, напомнили, что записаться на прием в налоговую можно при помощи сервиса ФНС, выбрав пункт «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Ранее «Российская газета» сообщила еще об одной мошеннической схеме с упоминанием Федеральной налоговой службы. Россиян предупредили, что в последнее время финансовые злоумышленники стали активно рассылать письма под видом уведомлений от ФНС. Преступники используют для обмана граждан поддельный бланк официального письма в попытке завладеть персональными данными потенциальной жертвы.

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