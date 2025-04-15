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03:24, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам начали приходить фейковые письма о попытках входа в «Госуслуги»

РИА: Россияне стали получать фейковые письма о попытках входа в аккаунт Госуслуг
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Жителям России начали приходить фейковые письма о попытках входа в аккаунт «Госуслуг» с других устройств. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, злоумышленники отправляют россиянам сообщения на электронную почту якобы от портала, в котором говорится об успешном входе в аккаунт. «Мы зафиксировали вход с нового устройства», — утверждается в письме. При этом название аккаунта указано с ошибкой — Gos uslugi.

В сообщении отмечается, что в случае, если пользователь не совершал вход в учетную запись, не стоит переживать: «Если же вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности на вашем аккаунте». Также в письме указан номер якобы службы поддержки, с которой советуют «срочно связаться» в случае ошибки.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» стал доступен еще один сервис, защищающий от мошенников. Отмечалось, что россияне смогут проверить, сколько сим-карт на них оформлено.

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