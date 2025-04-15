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14:39, 15 апреля 2025Моя страна

Россияне летом массово устремятся в несколько регионов страны

«Островок»: Рост числа бронирований на Дальнем Востоке достигает 40 процентов
Алина Черненко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рост числа ранних бронирований отелей и апартаментов на Дальнем Востоке на летний сезон 2025 достигает 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. О том, что россияне летом массово устремятся по этому направлению, свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-бронирования «Островок», поступившие в распоряжение «Ленты.ру».

Спрос на отдых в нескольких регионах Дальнего Востока вырос на 20 процентов и на майские праздники. Специалисты сервиса отмечают, что туристы отправляются туда за природными красотами страны, знакомством с дикими животными и гастрономическими открытиями.

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Особенно высокий спрос на отели и апартаменты замечен в Хабаровском крае. Хорошие темпы роста бронирований также демонстрируют Республика Бурятия, Приморский край и Сахалин.

В исследовании также говорится, что средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Дальнего Востока на лето составляет 6,5 тысячи рублей (на 7 процентов выше, чем в 2024 году).

Ранее стало известно, что туристы раскупили почти все места в пляжных отелях Калининградской области на лето 2025 года. Россияне активно приобретают туры в этот регион, несмотря на то что цены на проживание там выросли до 30 процентов.

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