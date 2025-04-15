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17:15, 15 апреля 2025Путешествия

Россияне смогут проехать по Куршской косе на новом виде транспорта

Велодорожка на Куршской косе откроется к началу июня
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

На Куршской косе в Калининградской области откроется велодорожка. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор национального парка Анатолий Калина.

По его словам, сейчас завершаются работы по строительству инфраструктуры, а через две недели начнется установка дорожных знаков. В итоге туристы смогут проехать по Куршской косе на новом виде транспорта в начале июня.

Как и другим посетителям нацпарка, велосипедистам нужно будет покупать билеты. С апреля 2025 года стоимость посещения составляет 400 рублей.

«Наша велодорожка практически по всей длине отличается полной экологичностью, в отличие от тех участков велотрассы вдоль побережья, что уже проходят через Зеленоградск и Пионерский», — добавил Калина.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пройдет масштабный марафон свиданий. Ожидается, что в нем примут участие более 1,5 тысячи человек.

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