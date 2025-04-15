В российском городе пройдет масштабный марафон свиданий

В Екатеринбурге пройдет масштабный марафон свиданий

В Екатеринбурге решили установить всероссийский рекорд по свиданиям. Об этом сообщает Ura.ru.

Масштабный марафон свиданий состоится в городском торговом центре «Гринвич». Ожидается, что в нем будут участвовать более 1500 человек. Мероприятие пройдет по формату быстрых встреч. «Каждая пара получает ровно пять минут на диалог, чтобы понять, есть ли у них общие интересы. По истечении времени участники меняются, знакомясь с новым собеседником, и так до завершения цикла», — рассказали организаторы и уточнили, что если между участниками возникнет взаимная симпатия, то они смогут обменяться контактами.

Отмечается, что предстоящий марафон может стать самым масштабным в России. Ранее такие мероприятия, в которых участвовали 1500 человек, проводились только в Европе и США.

Ранее сообщалось, что барбер из Костромы устроил 52-часовой марафон стрижек и установил мировой рекорд. За 52 часа он без остановки постриг 60 клиентов.