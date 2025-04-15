Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:52, 15 апреля 2025Моя страна

В российском городе пройдет масштабный марафон свиданий

В Екатеринбурге пройдет масштабный марафон свиданий
Мария Винар

Фото: Freepik

В Екатеринбурге решили установить всероссийский рекорд по свиданиям. Об этом сообщает Ura.ru.

Масштабный марафон свиданий состоится в городском торговом центре «Гринвич». Ожидается, что в нем будут участвовать более 1500 человек. Мероприятие пройдет по формату быстрых встреч. «Каждая пара получает ровно пять минут на диалог, чтобы понять, есть ли у них общие интересы. По истечении времени участники меняются, знакомясь с новым собеседником, и так до завершения цикла», — рассказали организаторы и уточнили, что если между участниками возникнет взаимная симпатия, то они смогут обменяться контактами.

Отмечается, что предстоящий марафон может стать самым масштабным в России. Ранее такие мероприятия, в которых участвовали 1500 человек, проводились только в Европе и США.

Ранее сообщалось, что барбер из Костромы устроил 52-часовой марафон стрижек и установил мировой рекорд. За 52 часа он без остановки постриг 60 клиентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы утомили миллионы людей». Вице-спикер Госдумы против Мизулиной. От нее хотят извинений и объяснений насчет бюджетных денег

    54-летняя телеведущая раскрыла секрет моложавой внешности

    Китай признал проблемы с покупкой российской нефти из-за санкций

    Министра иностранных дел Франции призвали покинуть пост из-за «унижения дипломатии»

    В Госдуме сравнили Зеленского с героем анекдота

    В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ

    Названы лучшие отели мира

    Крупнейший лоукостер Европы задумался о переносе поставок самолетов Boeing

    Дачникам назвали простой способ избавиться от опасных вредителей в огороде

    Готовность Европы снова покупать трубопроводный газ из России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости