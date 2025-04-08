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20:50, 8 апреля 2025Моя страна

Барбер устроил 52-часовой марафон стрижек и установил рекорд в России

Барбер из Костромы устроил 52-часовой марафон стрижек и установил рекорд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Барбер из Костромы устроил 52-часовой марафон стрижек и установил мировой рекорд — за 52 часа он без остановки постриг 60 клиентов. Об этом сообщается на странице «парикмахерской для джентельменов» в соцсети «ВКонтакте».

Утверждается, что по продолжительности челленджа это новое мировое достижение. Также костромич Антона С. подстриг на восемь человек больше, чем изначально планировал.

Подобный «забег ножниц по головам» Антон С. транслировал в прямом эфире. В итоге сначала он опередил по результату рекордсмена прошлых лет — барбера Влада Г., который еще в 2020-м выстоял 48 часов и постриг больше 50 клиентов. Затем же Антон С. стал мировым лидером в этой области.

Ранее жительница Снежинска Анастасия Тимофеева приняла участие в открытом чемпионате Европы и установила новый рекорд России. Все это она сделала на соревнованиях по пауэрлифтингу. В начале апреля спортсменка в весовой категории до 56 килограммов подняла в общей сложности 380 килограммов.

Тем временем еще одна спортсменка, пловчиха Анна Богатырева, представила Курганскую область на чемпионате России по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и побила рекорд. Тогда же на дистанции 50 метров вольным стилем она завоевала золото.

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