Россиянин описал некоторые услуги в салонах Вьетнама фразой «не просто массаж»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и описал некоторые услуги в местных салонах фразой «не просто массаж». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет о так называемых «бум-бум-салонах», которые предлагают дополнительные неформальные услуги, выходящие за рамки классического массажа. Такие заведения обычно не афишируют свою специфику, и их вывески обещают стандартные процедуры: массаж ног, спины или всего тела. Однако в процессе общения с клиентом персонал может намекнуть на возможность «особого» опыта.

«Это может быть выражено через фразы вроде "дополнительный релакс", "специальный массаж" или даже прямое "бум-бум", произнесенное с улыбкой», — предупредил Кутовой.

Россиянин добавил, что стоимость такого массажа варьируется от 20 до 50 долларов (примерно от 1,6 до 4,1 тысячи рублей) и более в зависимости от места и уровня заведения. Цены редко фиксированы и могут зависеть от умения туриста торговаться или времени суток, пояснил путешественник.

Автор также рассказал, что посетители подобных мест преимущественно иностранные туристы, в особенности из Южной Кореи.

Ранее этот же тревел-блогер назвал наиболее утомившие его вещи во время жизни во Вьетнаме. В частности, он быстро устал от опасной езды водителей скутеров и постоянного шума.

