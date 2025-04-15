Россиянин рассказал о поисках девушками «богатых папиков» в Лондоне

Российский путешественник побывал в Лондоне и рассказал о поисках местными девушками «богатых папиков». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что по вечерам англичанки надевают самые лучшие наряды: коктейльные платья, мини-юбки, обтягивающие брюки, — и ходят в таком виде по улицам даже в холодную погоду.

«Благодаря таким платьям девушки имеют возможность обратить на себя внимание какого-нибудь местного мажора. И вот когда это происходит, у девушки появляется "папик", который за нее везде платит», — заключил россиянин.

Он добавил, что некоторые девушки ищут спонсора на ночь, который будет оплачивать коктейли в баре. Другие же присматривают богатого мужчину, который хотел бы продолжить общение и за пределами клубов. Такой будет покупать им брендовую одежду, украшения, сумки или айфоны.

«Это не будут какие-то серьезные или долгосрочные отношения, и девушки это понимают. Они будут пытаться выжать максимум из своего "папика", пока ему не надоест их компания и он не захочет найти новую пассию. Неделя или две, а в редких случаях — пара месяцев», — предположил путешественник.

По словам автора, для английских реалий это обычная практика, и все вокруг знают, для чего «наряженные девицы» выходят по ночам на прогулку.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в английском городе Борнмут и рассказал о внешнем виде местных девушек на пляжах. Он заметил, что большинство отдыхающих там были невысокими и коренастыми — с широкими плечами и бедрами.

