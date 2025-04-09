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09:01, 9 апреля 2025Путешествия

Россиянин описал пляжи Англии фразой «переполнены красотками»

Алина Черненко

Фото: Toby Melville / Reuters

Российский путешественник побывал в английском городе Борнмут и рассказал о внешнем виде местных девушек на пляжах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Девушки в Англии очень любят загорать. Поэтому местные пляжи переполнены различными красотками», — такими фразами описал увиденное россиянин.

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Автор публикации отметил, что большинство посетительниц пляжа были невысокими и коренастыми — с широкими плечами и бедрами. По его словам, стройных девушек было значительно меньше.

Путешественник добавил, что, в основном, англичанки не стараются как-то выделиться и выбирают «спокойные» как по форме, так и по цветам модели купальников. «Были и девушки, которые явно хотели внимания. Но тут надо отдать англичанкам должное — те, кто решался надеть бикини, имели вполне хорошие фигуры», — заметил он.

Россиянин также подчеркнул, что женщины старше 50 лет были одеты весьма скромно и соблюдали «пляжный дресс-код».

«Кстати, обратил внимание, что англичане в возрасте все больше напоминают мне наших отдыхающих. Дамы ходят в широченных соломенных шляпах, а местные мужики — в кепках капитана», — удивился автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на деревенском пляже в Польше и рассказал, как там отдыхают местные девушки. По его словам, они особо не следят за своим внешним видом.

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