Россиянин описал пляжи Англии фразой «переполнены красотками»

Российский путешественник побывал в английском городе Борнмут и рассказал о внешнем виде местных девушек на пляжах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Девушки в Англии очень любят загорать. Поэтому местные пляжи переполнены различными красотками», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Автор публикации отметил, что большинство посетительниц пляжа были невысокими и коренастыми — с широкими плечами и бедрами. По его словам, стройных девушек было значительно меньше.

Путешественник добавил, что, в основном, англичанки не стараются как-то выделиться и выбирают «спокойные» как по форме, так и по цветам модели купальников. «Были и девушки, которые явно хотели внимания. Но тут надо отдать англичанкам должное — те, кто решался надеть бикини, имели вполне хорошие фигуры», — заметил он.

Россиянин также подчеркнул, что женщины старше 50 лет были одеты весьма скромно и соблюдали «пляжный дресс-код».

«Кстати, обратил внимание, что англичане в возрасте все больше напоминают мне наших отдыхающих. Дамы ходят в широченных соломенных шляпах, а местные мужики — в кепках капитана», — удивился автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на деревенском пляже в Польше и рассказал, как там отдыхают местные девушки. По его словам, они особо не следят за своим внешним видом.

