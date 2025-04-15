Россиянина осудят за расправу над женщиной девять лет назад

В Тульской области осудят мужчину за убийство местной жительницы 9 лет назад

В Тульской области осудят мужчину за расправу над местной жительницей девять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 25 мая 2016 года в частном доме, расположенном в поселке Мясново, было обнаружено женское тело. Сотрудники правоохранительных органов провели широкий комплекс следственных действий, но сразу установить преступника не удалось.

В 2025 году в ходе проведения работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователям и оперативникам из МВД удалось установить причастного. Им оказался житель Краснодарского края, который тогда помогал женщине с ремонтом.

Мужчина знал, что хозяйка будет отсутствовать дома. Он проник в жилье с целью кражи, но женщина вернулась и встретилась с преступником. Злоумышленник, желая избежать уголовной ответственности, нанес пострадавшей несколько колото-резанных ран, после чего скрылся с места и быстро уехал из Тульской области.

Следователи собрали достаточную доказательную базу о его причастности к преступлению. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что зарубившая своих троих детей россиянка признала вину и отказалась от дачи показаний.