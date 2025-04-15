Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 15 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за расправу над женщиной девять лет назад

В Тульской области осудят мужчину за убийство местной жительницы 9 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Тульской области осудят мужчину за расправу над местной жительницей девять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 25 мая 2016 года в частном доме, расположенном в поселке Мясново, было обнаружено женское тело. Сотрудники правоохранительных органов провели широкий комплекс следственных действий, но сразу установить преступника не удалось.

В 2025 году в ходе проведения работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователям и оперативникам из МВД удалось установить причастного. Им оказался житель Краснодарского края, который тогда помогал женщине с ремонтом.

Мужчина знал, что хозяйка будет отсутствовать дома. Он проник в жилье с целью кражи, но женщина вернулась и встретилась с преступником. Злоумышленник, желая избежать уголовной ответственности, нанес пострадавшей несколько колото-резанных ран, после чего скрылся с места и быстро уехал из Тульской области.

Следователи собрали достаточную доказательную базу о его причастности к преступлению. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что зарубившая своих троих детей россиянка признала вину и отказалась от дачи показаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО высказался о переговорах по Украине

    Самая стильная российская актриса похвасталась серьгами за 650 тысяч рублей

    Трех поставщиков лекарств заподозрили в картельном сговоре

    Турист отправился на мальчишник в Испанию и не выжил после бурной ночи

    Черепаха исчезла во время торнадо и вернулась к хозяевам через несколько недель

    Участника запрещенного террористического батальона «Айдар» осудят в ЛНР

    Военный эксперт назвал гражданских целью массированного удара ВСУ по Курску

    Россиянина осудят за расправу над женщиной девять лет назад

    Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки

    Россиянка поговорила с «киберполицейским» и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости