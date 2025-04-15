Россиянка описала мужчин в Мексике фразой «не уходят в запой, как у нас»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и назвала главные отличия местных мужчин от соотечественников. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации обратила внимание, что мексиканцы не живут по принципу «работа-дом-работа», как многие россияне. Они всегда находят время для праздников, встреч и танцев.

«При этом они не уходят в запой, как это бывает у нас. Да, в Мексике любят текилу и мескаль, но спиваться — тут это позор. Тут люди не бухают! Тут культура расслабленного веселья, а не пьянства», — такими фразами описала жителей этой латиноамериканской страны Ершова.

Россиянка также отметила, что мексиканцы не боятся быть заботливыми и буквально носят своих девушек на руках, придерживают для них двери, носят их сумки и покупают цветы без повода. «В России мужчина, проявляющий заботу, часто рискует услышать: "Ты что, каблук?" У мексиканцев такого понятия вообще нет», — удивилась она.

Путешественница добавила, что мексиканцы очень общительные и могут заговорить с девушкой где и когда угодно. «Попробуй с парнем в России заговорить! Прям вот с первым встречным! Мне кажется, у нас такого и в помине нет. А то подумают про тебя еще что-то неладное. А мексиканцы — полная противоположность», — заключила автор.

Кроме того, Ершова рассказала, что в Мексике мужчины обожают танцевать и не боятся показывать свои чувства.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала плюсы брака с мексиканцами. В частности, она назвала их «чемпионами по страсти».

