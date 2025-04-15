Россиянка поговорила с «киберполицейским» и лишилась квартиры

Жительница Саратова поверила лжесотруднику киберполиции и осталась без квартиры

Жительница Саратова поговорила с «киберполицейским» и лишилась квартиры и денег. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

С 52-летней жительницей Заводского района через мессенджер связался неизвестный, представившийся сотрудником киберполиции. Собеседник заявил, что некие злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями, и предложил якобы фиктивно продать жилье, а деньги перевести на «безопасные счета», тем самым обезопасив себя и оказав содействие сотрудникам правоохранительных органов. В результате россиянка поверила лжесотруднику киберполиции и избавилась от квартиры, а затем отправила на указанные ей счета 555 тысяч и 1,09 миллиона рублей через банкоматы в ТЦ, а еще 56 тысяч — через приложение банка в телефоне. Общий нанесенный ей ущерб оценили в более чем 1,7 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Назарово лишилась квартиры и более 8,2 миллиона рублей из-за мошенников.