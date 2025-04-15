Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 15 апреля 2025Россия

Россиянке удалили опухоль размером с дыню

В Приморье женщине удалили опухоль размером с дыню
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Огромную опухоль удалили врачи жительнице Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Россиянку экстренно госпитализировали с температурой и болями в боку. В ходе исследования медики обнаружили в организме пациентки трехкилограммовую опухоль. Впервые она была выявлена еще год назад, однако тогда женщина отказалась от операции.

Из-за допущенного пациенткой промедления операцию пришлось проводить к экстренном порядке. К моменту удаления новообразование достигло размеров дыни. Операция прошла благополучно.

Ранее еще одну гигантскую опухоль вырезали из тела россиянки-студентки, которая села на длительный курс препарата для снижения веса. Через несколько месяцев она начала жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Тогда же в ее желудке и обнаружили 20-сантиметровую опухоль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации. Генерала назвали мразью и чучелом из-за удара по месту собрания бойцов ВСУ

    Избиение пенсионерки за попытку снять никаб с пассажирки метро Москвы попало на видео

    Экономист объяснил рост цен на жилье картельным сговором застройщиков

    Россиянам рассказали о трудоустройстве котов

    Европеец описал поездку в регион России словами «самое захватывающее приключение в жизни»

    В России стало меньше банкротящихся застройщиков

    Италия продвинулась вперед с проектом альтернативы IRIS² и Starlink

    Нарышкин рассказал о военных приготовлениях НАТО на границе с Калининградом

    Евросоюз захотел обойти венгерское вето на расширение антироссийских санкций

    Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости