Россиянке удалили опухоль размером с дыню

В Приморье женщине удалили опухоль размером с дыню

Огромную опухоль удалили врачи жительнице Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Россиянку экстренно госпитализировали с температурой и болями в боку. В ходе исследования медики обнаружили в организме пациентки трехкилограммовую опухоль. Впервые она была выявлена еще год назад, однако тогда женщина отказалась от операции.

Из-за допущенного пациенткой промедления операцию пришлось проводить к экстренном порядке. К моменту удаления новообразование достигло размеров дыни. Операция прошла благополучно.

Ранее еще одну гигантскую опухоль вырезали из тела россиянки-студентки, которая села на длительный курс препарата для снижения веса. Через несколько месяцев она начала жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Тогда же в ее желудке и обнаружили 20-сантиметровую опухоль.