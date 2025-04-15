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08:44, 15 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска прорвали оборону ВСУ на севере ДНР

Марочко: Российские войска прорвали оборону ВСУ и продвинулись у Ямполовки в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись у Ямполовки на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате прорыва подразделения армии России прошли юго-западнее и юго-восточнее населенного пункта. Кроме того, по словам отставного военного, украинскому командованию пришлось оттянуть к селу часть сил из соседнего Торского.

«В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее населенного пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение», — написал он.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Кроме того, они наступают возле Котляровки.

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