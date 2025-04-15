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20:50, 15 апреля 2025Россия

Российский губернатор обратился к гражданам на фоне работы ПВО

Брянский губернатор Богомаз сообщил о работе систем ПВО в регионе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обратился к гражданам на фоне работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают очередную попытку вражеской атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал чиновник.

По его словам, подразделения ПВО на данный момент ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей противника. Богомаз также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, а также не приближаться к незнакомым или подозрительным предметам.

В этот же день над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Минобороны тогда сообщило, что дежурные средства ПВО сработали около 19:00 по московскому времени. С их помощью удалось перехватить украинский беспилотник самолетного типа.

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