В Крыму сработала система ПВО

Минобороны России сообщило о сбитом над Крымом украинском беспилотнике

Над Крымом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным министерства, дежурные средства ПВО сработали около 19:00 по московскому времени. С их помощью удалось перехватить украинский беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал уточнить срок окончания моратория на удары по украинским энергообъектам. Он также уточнил, что все будет зависеть от дальнейший приказов президента России Владимира Путина.