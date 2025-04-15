Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 15 апреля 2025Россия

Песков пообещал уточнить срок окончания моратория на удары по энергообъектам

Песков: Кремль уточнит срок окончания моратория на удары по энергообъектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Кремль уточнит срок окончания моратория на удары по украинским энергообъектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства», — сказал он.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о сроках окончания моратория, уточнил, что все будет зависеть от дальнейший приказов президента России Владимира Путина.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
7 августа 2024

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

В частности, 15 апреля Минобороны России сообщило, что в результате удара дрона украинских войск по электроподстанции в Херсонской области без света остались десятки тысяч человек.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    Инвесторы разочаровались в крупнейшей экономике Европы

    «Постараемся использовать эту ситуацию». В Киргизии довольны скандалом с Россией из-за рейда в бане для мигрантов

    В России обновят вооружение БМД-4М

    Стало известно о грозящем расправившейся с отцом дочери-подростку сроке в колонии

    От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

    Массированную атаку ВСУ по многоэтажкам в Курске связали с местью Киева

    Звезда «Аноры» ответил на вопрос об эмиграции из России

    В хоккейном ЦСКА сделали заявление о будущем главного тренера

    ФСБ вскрыла коррупцию в руководстве налоговой инспекции российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше