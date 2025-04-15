Песков пообещал уточнить срок окончания моратория на удары по энергообъектам

Песков: Кремль уточнит срок окончания моратория на удары по энергообъектам

Кремль уточнит срок окончания моратория на удары по украинским энергообъектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства», — сказал он.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о сроках окончания моратория, уточнил, что все будет зависеть от дальнейший приказов президента России Владимира Путина.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

В частности, 15 апреля Минобороны России сообщило, что в результате удара дрона украинских войск по электроподстанции в Херсонской области без света остались десятки тысяч человек.