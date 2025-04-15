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18:48, 15 апреля 2025Бывший СССР

Российский полковник заявил об установлении в Сумской области зоны безопасности

Полковник Литовкин: Россия создает в Сумской области зону безопасности
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия создает в Сумской области зону безопасности, чтобы уберечь приграничные российские города от обстрелов Украины. Об установлении буферной зоны в регионе рассказал в беседе с Life полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Мы в Сумах создаем зону безопасности. То есть территорию, которая должна создать пространство для того, чтобы бандеровские беспилотники не долетали до наших мирных городов. И тем более снаряды их артиллерии», — заявил эксперт.

Он выразил уверенность, что глубина подобной зоны должна достигать 50-60 километров.

Ранее стало известно о наступлении войск России в районе Локни в Сумской области. О деталях операции на данный момент не сообщается.

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