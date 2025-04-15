Стало известно о приезде скорой к худруку Московского цирка на Цветном бульваре

Shot: К худруку цирка на Цветном бульваре Никулину приехала скорая

Худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин экстренно обратился к врачам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

68-летний мужчина пожаловался на сильные боли в животе и обезвоживание. Предварительно, причиной этого стала инфекция из-за сильного отравления. Никулину назначили лечение и дополнительное обследование.

Ранее стало известно, что Максим Никулин оценил решение «воскресить» своего отца — клоуна и киноактера Юрия Никулина — с помощью нейросетей. «Почему бы и нет? Ведь другого пути воспроизвести его нет, а мне будет любопытно посмотреть на то, что получится», — заключил он.