Участник СВО женился онлайн

Участник СВО из Дагестана женился онлайн

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана женился онлайн. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана / новости».

На опубликованном каналом кадрах девушка в подвенечном платье держит в руке букет роз. В другое ее руке — телефон, по которому она вышла на связь с женихом.

Когда именно было снято видео, не сообщается. Идет речь о заключении брака в ЗАГС или о некоей неформальной процедуре бракосочетания, неизвестно.

Ранее стало известно о последствиях женитьбы другого бойца СВО на малознакомой девушке. Россиянка начала изменять мужу вскоре после его отправки на фронт. Когда мужчины не стало, она получила «гробовые» и улетела в Египет.