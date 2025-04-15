Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 15 апреля 2025Россия

Участник СВО женился онлайн

Участник СВО из Дагестана женился онлайн
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана женился онлайн. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана / новости».

На опубликованном каналом кадрах девушка в подвенечном платье держит в руке букет роз. В другое ее руке — телефон, по которому она вышла на связь с женихом.

Когда именно было снято видео, не сообщается. Идет речь о заключении брака в ЗАГС или о некоей неформальной процедуре бракосочетания, неизвестно.

Ранее стало известно о последствиях женитьбы другого бойца СВО на малознакомой девушке. Россиянка начала изменять мужу вскоре после его отправки на фронт. Когда мужчины не стало, она получила «гробовые» и улетела в Египет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    Инженер нашел в туалете пассажирского самолета кокаин на 10 миллионов рублей

    Назначенного украинскими властями главу Луганской областной администрации уволили

    Власти раскрыли масштабы повреждений после массированной атаки ВСУ на многоэтажки в Курске

    Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая

    Кризис в российской угольной промышленности усугубился

    Москвичи захотели променять большие квартиры на удобные локации

    В действиях и словах Трампа заметили баланс в сторону России

    Nissan сократит производство самой популярной в США модели из-за пошлин Трампа

    Участник СВО женился онлайн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости