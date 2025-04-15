Участника запрещенного террористического батальона «Айдар» осудят в ЛНР

В ЛНР будут судить участника запрещенного батальона «Айдар» Блаженко

В Луганской народной республике (ЛНР) суд рассмотрит дело 24-летнего участника батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Ивана Блаженко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года гражданин Украины добровольно вступил в ряды штурмового батальона. Он прошел обучение в пункте временной дислокации организации и принимал участие в боях против Вооруженных сил России (ВС РФ). Отмечается, что обвиняемый выполнял обязанности стрелка спецразведки.

Возбуждено дело по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Ранее в Донецкой народной республике суд приговорил к 12 годам колонии Олега Догу, участника «Айдара».

