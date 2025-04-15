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21:43, 15 апреля 2025Бывший СССР

Минэнерго Украины высказалось об отказе Болгарии продавать атомные реакторы

Болгария официально не уведомляла Украину об отказе продавать атомные реакторы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Минэнерго Украины не получало официальной позиции правительства Болгарии по продаже атомных реакторов, поэтому любые другие комментарии преждевременны. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что София официально не уведомляла об отказе продавать атомные реакторы.

Киев заинтересован в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), указали в Минэнерго. В ведомстве убеждены, что такое соглашение является взаимовыгодным для обоих государств.

Ранее стало известно, что правительство Болгарии отказалось продавать Киеву реакторы для АЭС из России. Решение связано со стремлением развивать собственную ядерную энергетику.

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