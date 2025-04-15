Минэнерго Украины высказалось об отказе Болгарии продавать атомные реакторы

Болгария официально не уведомляла Украину об отказе продавать атомные реакторы

Минэнерго Украины не получало официальной позиции правительства Болгарии по продаже атомных реакторов, поэтому любые другие комментарии преждевременны. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что София официально не уведомляла об отказе продавать атомные реакторы.

Киев заинтересован в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), указали в Минэнерго. В ведомстве убеждены, что такое соглашение является взаимовыгодным для обоих государств.

Ранее стало известно, что правительство Болгарии отказалось продавать Киеву реакторы для АЭС из России. Решение связано со стремлением развивать собственную ядерную энергетику.