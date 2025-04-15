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23:31, 15 апреля 2025Бывший СССР

В Раде высказались о принудительной мобилизации

Депутат Рады Скороход заявила, что военкомы выгребли украинские села
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) «выгребли украинские села», заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, общество на Украине разделилось на тех, кто может откупиться от мобилизации, выехать за границу, и тех, кому это недоступно. Как уточнила политик, «военкомы выгребли украинские села».

Она добавила: те, кого хватают на улицах в рамках принудительной мобилизации, не имеют достаточной мотивации к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Если человек не хочет или морально не может, как бы вы его ни заставляли, боец из него никакой», — высказалась она.

В начале апреля из-за неудовлетворительных показателей мобилизации из Киевской области в Одессу были переведены дополнительные силы сотрудников ТЦК.

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