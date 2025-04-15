В Белом доме прокомментировали перспективы экономического партнерства с Россией

В Белом доме заявили о возможности экономического партнерства России и США

Экономическое партнерство между Россией и США возможно, однако сначала нужно добиться прекращения огня на Украине. Так перспективы сотрудничества прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это могло бы быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нам нужно добиться прекращения огня», — сказала Левитт.

Ранее представитель Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине. Она отметила, что аналогичного мнения придерживается спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.