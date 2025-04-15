В Белом доме заявили о твердой позиции Трампа по вопросу Канады

Белый дом: Трамп также выступает за присоединение Канады к США

Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в вопросе присоединения Канады к США в качестве 51-го штата. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

Левитт, комментируя возможные переговоры с Канадой о пошлинах, подчеркнула, что американский лидер придерживается «гибкого подхода», но в первую очередь заботится об интересах американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал присоединить Канаду и превратить ее в американский штат. Как отметил руководитель Белого дома, Соединенные Штаты больше не могут позволить себе и дальше защищать Канаду, которая «не тратит деньги на армию».

Кроме того, Трамп уверен, что, войдя в состав США, Канада могла бы избавиться от проблем с взаимным введением пошлин на товары.