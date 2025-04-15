В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России

Politico: Страны ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России

Несколько стран-членов Европейского союза (ЕС) нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Он будет заключаться в том, чтобы решение о введении ограничений принималось не на общеевропейском, а на национальном уровне, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Шесть дипломатов подтвердили, что по меньшей мере полдюжины столиц предпринимают совместные усилия по включению общеевропейских санкций в отношении России во внутреннее законодательство», — говорится в материале.

Это может лишить Будапешт возможности блокировать европейские санкции, для продления которых требуется единогласная поддержка блока каждые шесть месяцев.

Отмечается, что среди стран, рассматривающих такой шаг, есть государства, которые в прошлом неохотно вводили ограничения. В частности, это Бельгия и Чехия.

«Мы все — государства-члены и институты — должны понимать, что, возможно, санкции не будут продлены. Мы должны убедиться, что весь режим санкций является устойчивым», — сказал один из дипломатов на условиях анонимности.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит новые санкции ЕС против России в области поставок энергоносителей. По его словам, на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге шло обсуждение 17-го пакета санкций на фоне призывов Украины усилить давление на российскую энергетику.