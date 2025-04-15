Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:49, 15 апреля 2025Мир

В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России

Politico: Страны ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Несколько стран-членов Европейского союза (ЕС) нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Он будет заключаться в том, чтобы решение о введении ограничений принималось не на общеевропейском, а на национальном уровне, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Шесть дипломатов подтвердили, что по меньшей мере полдюжины столиц предпринимают совместные усилия по включению общеевропейских санкций в отношении России во внутреннее законодательство», — говорится в материале.

Это может лишить Будапешт возможности блокировать европейские санкции, для продления которых требуется единогласная поддержка блока каждые шесть месяцев.

Отмечается, что среди стран, рассматривающих такой шаг, есть государства, которые в прошлом неохотно вводили ограничения. В частности, это Бельгия и Чехия.

«Мы все — государства-члены и институты — должны понимать, что, возможно, санкции не будут продлены. Мы должны убедиться, что весь режим санкций является устойчивым», — сказал один из дипломатов на условиях анонимности.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит новые санкции ЕС против России в области поставок энергоносителей. По его словам, на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге шло обсуждение 17-го пакета санкций на фоне призывов Украины усилить давление на российскую энергетику.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ разместились в монастыре под Курском и отказались от переговоров. Боевые действия затронут территорию обители

    Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания

    Опубликованы кадры с поражающими элементами на земле после массированной атаки на Курск

    Лавров не согласился с президентом Казахстана из-за слов о территориальной целостности

    Зарубившая топором троих детей россиянка рассказала о преступлении

    ВСУ бросили бронетехнику на прорыв в Белгородскую область и попали на видео

    Продажи алкоголя в России упали

    Россиянам предрекли утрату почти половины урожая фруктов из-за заморозков

    Девушка рассказала об ужасах жизни в захваченном полчищами крыс городе

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше