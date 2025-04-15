Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 15 апреля 2025Мир

В Европе предрекли разрушение ЕС из-за попыток принять в блок Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюссель разрушит ЕС, пытаясь затащить в блок Украину
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Брюссель приведет Европейский союз (ЕС) к разрушению из-за попыток затащить в блок Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Министр рассказал, что в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге руководство союза поставило цель «полностью интегрировать Украину в единый внутренний рынок Евросоюза еще до того, как Украина сможет полностью к нему присоединиться». На этом фоне Сийярто предрек разрушение европейской экономики.

Глава венгерского МИД пояснил, что поспешный прием Украины в ЕС вызовет приток низкокачественных украинских товаров и услуг в Европу, разрушит европейский рынок труда и нанесет непоправимый ущерб многим компаниям в ЕС.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан на конференции Money Talks 25 заявил, что интеграция Украины в ЕС обойдется в 2,5 триллиона евро. По его словам, затраты на восстановление Украины после окончания боевых действий тоже будут огромными и составят, «по самым скромным оценкам», 500 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа

    Еще один автогигант захотел перебраться в США

    В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway

    Путин высказался о создании комфортной среды для жизни в регионах

    Собчак с сумкой за сотни тысяч рублей прозвали проводницей РЖД

    Тренер фигуриста-чемпиона перешла в школу Навки

    Словакия отказалась осуждать действия России на Украине

    Путин заговорил на немецком и попал на видео

    Назван минимальный доход для рыночной ипотеки в 2025 году

    Хинштейн пообещал жестко разобраться с двумя УК после массированной атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости