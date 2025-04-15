В Европе предрекли разрушение ЕС из-за попыток принять в блок Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюссель разрушит ЕС, пытаясь затащить в блок Украину

Брюссель приведет Европейский союз (ЕС) к разрушению из-за попыток затащить в блок Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Министр рассказал, что в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге руководство союза поставило цель «полностью интегрировать Украину в единый внутренний рынок Евросоюза еще до того, как Украина сможет полностью к нему присоединиться». На этом фоне Сийярто предрек разрушение европейской экономики.

Глава венгерского МИД пояснил, что поспешный прием Украины в ЕС вызовет приток низкокачественных украинских товаров и услуг в Европу, разрушит европейский рынок труда и нанесет непоправимый ущерб многим компаниям в ЕС.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан на конференции Money Talks 25 заявил, что интеграция Украины в ЕС обойдется в 2,5 триллиона евро. По его словам, затраты на восстановление Украины после окончания боевых действий тоже будут огромными и составят, «по самым скромным оценкам», 500 миллиардов евро.

