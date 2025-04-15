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05:53, 15 апреля 2025Мир

В Европе рассказали о провале плана Каллас по Украине

Publico: Каллас пришлось отказаться от планов по созданию фонда для Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

План главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас по созданию фонда в 40 миллиардов евро для Украины провалился, из-за чего она была вынуждена отступить и занять более прагматичную позицию. Об этом рассказало испанское издание Público.

«Каллас решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее. В итоге главе евродипломатии пришлось сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее план-максимум не увенчается успехом», — указано в материале.

Отмечается, что против плана «одной из самых ярых критиков России» Каллас выступили Испания, Италия и Франция.

Прежде Каллас заявила об увеличении объема средств на оружие для Украины. «Страны ЕС уже выделили 23 миллиарда евро Украине. В прошлом году они выделили 20 миллиардов евро», — сказала она.

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