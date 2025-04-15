В Хабаровске выделили миллиард рублей на ремонт дорог после видео местного жителя

В Хабаровске объявили ремонт дорог после вирусного видео жителя об их состоянии

Власти Хабаровска захотели выделить больше миллиарда рублей на ремонт дорог после видео местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Два дня назад студент Артем Гупало разместил в своих соцсетях видео о разрушенных дорогах родного города и попросил мэрию обратить внимание на их состояние. Оказалось, что многие улицы в ямах и ухабах. С момента публикации ролик стал вирусным. Он набрал 80,5 тысячи лайков и 882 комментария. Пользователи сети оценили креативность и инициативность россиянина.

После того как видео, сделанное студентом, стало в сети популярным, власти Хабаровска объявили капитальный ремонт двух дорог. По информации канала, работы должны завершиться до конца декабря.

Ранее сообщалось, что в Перми высадят яблони, сирень и клены на миллионы рублей в 2025 году.