В Минобороны раскрыли цели ночных атак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ атаковали два объекта энергетики в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два объекта энергетики в Курской области. Цели ночных атак противника раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атакам подверглись два газопровода в Курске — один из них расположен на улице Льва Толстого, второй — на Первомайском проспекте. Оба объекта являются надземными стальными вводными газопроводами низкого давления.

ВСУ атаковали курские газопроводы с помощью беспилотников, уточнили в министерстве. В результате ударов по энергетической инфраструктуре газоснабжение прекратили почти для 200 потребителей в российском городе.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 15 апреля, над Курской областью удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар попали также жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие постройки.

