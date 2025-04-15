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19:28, 15 апреля 2025Экономика

В Москве прошел самый теплый день

Синоптик Позднякова: 15 апреля стало самым теплым весенним днем
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве вторник, 15 апреля, оказался самым теплым весенним днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В 12 часов в этот день температура воздуха в Москве, на ВДНХ, достигла 18 градусов. День стал самым теплым с начала весны, несмотря на облачность фронта окклюзии, которая на время скрывала солнце. В восточной части Подмосковья температура воздуха оказалась выше, чем в западной, где небо затянуло облаками. Порывы ветра на востоке Подмосковья превышают 10 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье, 20 апреля, воздух в Москве может прогреться до плюс 24 градусов. В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит плюс 13 градусов.

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