В Москве прошел самый теплый день

Синоптик Позднякова: 15 апреля стало самым теплым весенним днем

В Москве вторник, 15 апреля, оказался самым теплым весенним днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В 12 часов в этот день температура воздуха в Москве, на ВДНХ, достигла 18 градусов. День стал самым теплым с начала весны, несмотря на облачность фронта окклюзии, которая на время скрывала солнце. В восточной части Подмосковья температура воздуха оказалась выше, чем в западной, где небо затянуло облаками. Порывы ветра на востоке Подмосковья превышают 10 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье, 20 апреля, воздух в Москве может прогреться до плюс 24 градусов. В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит плюс 13 градусов.