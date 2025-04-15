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12:57, 15 апреля 2025Бывший СССР

В Раде заждались министра иностранных дел Украины

Нардеп Гончаренко: В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины Сибигу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

В Верховной Раде уже месяц ждут министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, он поставил в парламенте вопрос — когда придет Сибига в Верховную Раду, чтобы рассказать про переговоры с США. Он добавил, что спикер парламента Руслан Стефанчук ответил ему, что глава МИД прибудет в пятницу, 18 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за теплого диалога США с Россией. Он также выразил уверенность, что на переговорах с США принцип «мир через силу» работает только в отношении Украины и не распространяется на Россию.

До этого появились подробности о переговорах Украины и США по минералам. Источник агентства Reuters рассказал, что на переговорах по ресурсной сделке была «антагонистичная» атмосфера.

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