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00:25, 12 апреля 2025Мир

Появились подробности о переговорах Украины и США по минералам

Reuters: Атмосфера на переговорах Украины и США была «антагонистичной»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На переговорах Украины и США по ресурсной сделке была «антагонистичная» атмосфера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как полагает собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным, перспективы прорыва призрачны. Он также раскритиковал новый проект соглашения, назвав его максималистским.

Консультации Украины и США по соглашению о совместной добыче ресурсов прошли в Вашингтоне в пятницу, 11 апреля. Незадолго до этого премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявлял, что делегацию Киева ожидают длительные переговоры, по итогам которых она добьется «равных условий» с Вашингтоном.

28 марта стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева».

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