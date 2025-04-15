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03:03, 15 апреля 2025Мир

В Раде рассказали о попавшем в тупик Зеленском

Дубинский: Зеленский лишился возможности договориться о помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TETIANA DZHAFAROVA / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупике из-за своего поведения. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram.

По его словам, Зеленский так долго обманывал и манипулировал, что теперь у него нет возможности договориться о помощи Киеву. «Если раньше можно было оставить какую-то вероятность на то, что ему опять повезет, и он договорится, то сейчас ноль шансов. И не на кого опереться», — отметил Дубинский.

Он указал, что Зеленский обещал все украинские недра администрации экс-президента США Джо Байдена, но продал их британцам, в результате чего сейчас ему приходится «петлять» перед новым лидером страны Дональдом Трампом.

Ранее Дубинский призвал Зеленского начать общаться с Вашингтоном на «языке выгоды», чтобы продолжать получать помощь. Он подчеркнул, что президенту следует отказаться от истерик и шантажа, поскольку это приведет к дипломатической изоляции.

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