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08:47, 15 апреля 2025Россия

В России назвали цель массированного удара ВСУ по Курску

ВСУ ударили по Курску, чтобы психологически надавить на Россию
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Курску десятками беспилотников, чтобы психологически надавить на Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Все просто, ВСУ давно применяют этот метод психологического давления: когда у них на фронте нет возможности для наступления и других действий, они начинают систематически терроризировать тыл», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что ВСУ неслучайно нанесли такой удар по российскому городу в приграничном регионе. Украина стремится вызвать панику и негодование среди мирного населения, добавили авторы канала.

По данным Минобороны, над Курской областью за ночь удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие постройки. В результате несовместимые с жизнью травмы получила 85-летняя пенсионерка, еще девять человек пострадали. ВСУ, предварительно, атаковали регион беспилотниками типа «Лютый».

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