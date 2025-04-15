В российском городе исчезли знаменитые трусы

В Калининграде трусы-достопримечательность пропали с дорожного знака

В Калининграде пропали трусы, которые несколько лет висели на дорожном знаке на Проспекте Мира. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По разной информации, жители города пожаловались на трусы в администрацию города, где пообещали убрать их. С другой стороны, как сообщили журналисты, негативных комментариев о местной достопримечательности в тематических группах обнаружено не было.

Ранее жители Ишима Тюменской области пожаловались на скульптуру огромной грязной мухи у вокзала. Местная жительница попросила убрать «ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого автовокзала». В администрации Ишима ответили, что скульптура является пчелой, которая «уже немножко изжила себя».