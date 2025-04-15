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13:00, 15 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе мужчина приставил пистолет ко лбу девушки и предложил ей выпить

В Петербурге девушку пригласили выпить пива, приставив пистолет ко лбу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге мужчина приставил пистолет к голове 17-летней сотрудницы ресторана общественного питания и предложил ей выпить. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел на улице Коллонтай. К девушке у входа в торговый центр «Лондон Молл» подошел незнакомец и предложил выпить пива. Она отказалась, тогда мужчина достал пистолет и приставил ко лбу потерпевшей. Затем незнакомец сказал, что это шутка и ушел.

Девушка обратилась в полицию. Сотрудники изъяли записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Балашихе водитель маршрутки избил пассажира из-за замечания.

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