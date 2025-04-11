В российском регионе водитель маршрутки избил пассажира из-за замечания

В Балашихе водитель маршрутки избил пассажира из-за замечания

В Балашихе водитель маршрутки избил пассажира из-за замечания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, 7 апреля водитель маршрутного такси избил пассажира из-за сделанного замечания. Потерпевший получил множественные телесные повреждения.

Следователи устанавливают всех участников конфликта.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в связи с инцидентом в школе Челябинска.