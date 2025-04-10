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13:16, 10 апреля 2025Силовые структуры

Следователи начали проверку после инцидента в школе Челябинска

В Челябинске СК и прокуратура начали проверку в связи с инцидентом в школе № 145
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области следователи начали проверку после того, как 25-летний неадекватный мужчина ворвался в школу № 145 в Челябинске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре региона заявили «Ленте.ру», что проверят вопросы исполнения законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий для учащихся, а потом примут меры прокурорского реагирования.

Утром 10 апреля местный житель с криками ворвался в школу № 145 и пытался прорваться через турникеты. До приезда правоохранителей злоумышленника удерживали учителя по ОБЖ и физкультуре, а также ученик школы.

Злоумышленником оказался титулованный пауэрлифтер. Его передали медикам.

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