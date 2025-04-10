Ворвавшегося в челябинскую школу неадекватного мужчину передали медикам

В Челябинске полицейские передали медикам дебошира, ворвавшегося в школу

Полицейские передали медикам ворвавшегося в челябинскую школу школе №145 и устроившего там дебош неадекватного мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 25-летнего мужчину доставил в полицию экипаж Росгвардии. Затем его передали врачам для определения состояния его психического здоровья и при необходимости оказания квалифицированной помощи. По результатам медицинских мероприятий с участием психиатра и нарколога будет принято обоснованное решение в рамках законодательства.

Ранее стало известно, что мужчина пытался прорваться через турникеты в учебное заведение. Сотрудники оперативно нажали на тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж Росгвардии.

Задержанный оказался титулованным пауэрлифтером.