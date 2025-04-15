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16:40, 15 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе арестован третий фигурант дела о рабстве

В Кемерово суд арестовал третьего фигуранта дела о девяти рабах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кемерово суд арестовал третьего фигуранта дела о девяти рабах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Они обвиняются статьям 117 («Истязание»), 126 («Похищение человека») УК РФ. Эти материалы объединены с ранее возбужденным уголовным делом по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ.

11 апреля следователь уже ходатайствовал об аресте обвиняемых, но суд назначил им запрет определенных действий. В их деле выявили новые эпизоды.

Фигурантам дела от 24 до 48 лет. С 2012 по 2025 год они незаконно удерживали в подвале гаража не менее девяти человек без постоянного места жительства. Одной из узниц удалось сбежать и рассказать обо всем знакомым. После этого сотрудники силовых структур прибыли на место и нашли еще восемь человек — пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет. Кроме того, предварительно установлено, что мужчины похитили еще троих человек.

В отношении третьего, 43-летнего фигуранта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Кемерово суд арестовал первого фигуранта дела о девяти рабах.

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