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11:28, 15 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе арестован первый фигурант дела о рабстве

В Кемерово суд арестовал первого фигуранта дела о девяти рабах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Вести Кузбасс | Новости»

В Кемерово следователь снова просит арестовать трех местных жителей, державших в рабстве девять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

11 апреля следователь уже ходатайствовал об аресте обвиняемых, но суд назначил им запрет определенных действий. В их отношении выявлены новые эпизоды противоправной деятельности. Они обвиняются по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Все материалы соединены с ранее возбужденным уголовным делом по статьям 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»).

Фигурантам дела от 24 до 48 лет. С 2012 по 2025 год они незаконно удерживали в подвале гаража не менее девяти человек без постоянного места жительства. Одной из узниц удалось сбежать и рассказать обо всем знакомым. После этого сотрудники силовых структур прибыли в помещение и нашли там еще восемь человек — пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет. Кроме того предварительно установлено, что мужчины похитили еще троих человек.

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