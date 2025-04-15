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20:50, 15 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят мужчину за призывы к экстремистской деятельности

В Мелитополе осудят мужчину за призывы к экстремистской деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Мелитополе осудят мужчину за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет»») УК РФ.

По данным следствия, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года 25-летний житель Михайловки неоднократно размещал в одном из открытых для неограниченного круга лиц Telegram-каналов сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих и граждан России.

Его противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело направлено в ведомство для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что россиянину вынесли приговор за госизмену и терроризм.

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