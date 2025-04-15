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15:58, 15 апреля 2025Из жизни

В российском регионе щенок упал в яму и прожил в ней три года без солнечного света

В Брянской области собака три года прожила в закрытой яме без солнечного света
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Austin Kirk / Unsplash

В Брянской области спасут собаку, которая три года прожила одна в закрытой яме и получала еду на веревке. Об этом пишет издание Baza.

Собака упала в дыру еще щенком. Яму три года назад выкопали рабочие, а потом закрыли плитой, не заметив животное. Собака оказалась замурована: она никак не могла самостоятельно выбраться на поверхность. Ее писк услышала пожилая женщина, живущая неподалеку. Она стала каждый день приходить к собаке и спускать ей еду и воду на веревке через небольшой зазор между дырой и плитой.

Женщина прозвала собаку Малышом. Она обращалась за помощью в МЧС, но сотрудники отказались спасать собаку. Спустя три года пенсионерка неожиданно попала в больницу. Испугавшись за здоровье Малыша, она попросила соседей последить за ним. Так об одиноком животном узнали местные волонтеры. Они выяснили, что плиту нельзя снять без специальной техники, и сообщили о собаке-узнике администрации.

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Ожидается, что Малыша спасут. Что будет с ним дальше — неизвестно. По словам волонтеров, собака боится людей и прячется, как только их слышит. Ее даже не получается сфотографировать.

Ранее сообщалось, что организация по защите дикой природы Wildlife Welfare Organisation (WWO) спасла истощенного пингвина в Австралии. Он привлек внимание спасателей редчайшей окраской — белой.

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