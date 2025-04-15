В российском регионе сожителей приговорили к срокам за истязание малолетних детей

В Севастополе осудили сожителей за регулярное истязание детей

В Севастополе осудили сожителей за регулярное истязание детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, 29-летняя мать троих детей со своим 32-летним сожителем с января 2022 года систематически избивали малолетних, лишали их еды, причиняли физические и психические страдания. Дети не посещали дошкольные учреждения и сильно отставали от ровесников в развитии.

Об их преступлении стало известно в июне 2024 года, когда 9-летняя девочка после очередного избиения смогла выбежать в подъезд. Там ее обнаружили соседи, которые сразу вызвали полицию и оказали ей медицинскую помощь. Прибывшим на место сотрудникам полиции мужчина высказал угрозу применения силы.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и провело необходимые экспертизы. Детям оказана необходимая помощь и они находятся под опекой.

Они признаны виновными в групповом истязании несовершеннолетних. Также женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, а мужчину в угрозе сотрудникам полиции.

Суд приговорил мать к четырем годам, а ее сожителя к четырем годам и семи месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка избивала малолетних детей и отправляла видео с издевательствами мужу.