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09:50, 15 апреля 2025Мир

В Сербии студенты заблокировали здание главного госканала

В Белграде студенты заблокировали вход к зданию госканала РТС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

В столице Сербии Белграде студенты заблокировали вход к зданию госканала Радио и телевидение Сербии (РТС). Об этом сообщается на официальном сайте РТС.

«Со вчерашнего вечера студенты блокируют входы в здание Радио и телевидения Сербии в Белграде (...) где установили палатку, а также (...) нанесли граффити на входы в здание», — говорится в сообщении госканала.

Сообщается также, что основные требования студентов — это предоставление места в Органе регулирования электронных средств массовой информации Сербии или закрытие РТС.

Оппозиционный канал № 1 сообщает, что жандармерия (аналог ОМОН в Сербии) прорвала блокаду студентов у здания РТС.

В январе студенты Сербии рассказали, что основным требованием протеста является отставка властей во главе с президентом Александром Вучичем. «У протеста много целей, но главная из них — привлечение к уголовной ответственности и полная прозрачность в отношении обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде», — заявил один из студентов.

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