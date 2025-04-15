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09:33, 15 апреля 2025Ценности

Валя Карнавал разместила фото в расстегнутых микрошортах

Российская блогерша Валя Карнавал разместила фото в расстегнутых микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) разместила фото в откровенном образе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя исполнительница предстала на снимке в расстегнутых микрошортах и сером блестящем топе, демонстрируя рельефный пресс. Помимо этого, звезда надела ботфорты из денима и черную шапку, декорированную фурнитурой. Инфлюэнсерша позировала с красными волосами и ярким мейкапом.

В марте Валя Карнавал показала фото в чулках и мини-юбке. Певица запечатлела себя в зеркале в укороченном костюмном жилете и черной короткой юбке.

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