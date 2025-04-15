В Венгрии назвали виновных в затягивании конфликта на Украине

МИД Венгрии призвал политиков ЕС не подрывать движение к миру на Украине

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал европейских политиков не подрывать движение к миру на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если бы администрация экс-президента США Джо Байдена и политики в Европейском союзе (ЕС) не предпринимали подрывных шагов, урегулировать кризис на Украине было бы проще.

«Предыдущая администрация США в последние месяцы во власти предприняла шаги, которые существенно осложнили мирный процесс», — назвал он виновных в затягивании конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС намерен защищать режим на Украине, рассматривая возможность отправки своих миротворцев и игнорируя нарушения прав человека властями страны.