Вице-президент США взял у студентов-футболистов кубок и сломал его

Вице-президент США Вэнс на встрече с чемпионами NCAA в Белом доме сломал кубок

Вице-президент США Вэнс на встрече в Белом доме с чемпионами Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу, взял у них кубок и сломал его. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

На встрече студентов-футболистов из «Огайо Стейт», представляющих Университет штата Огайо, выпускником которого является Вэнс, он взял кубок в руки, сломав его пополам и уронив него нижнюю часть. Защитник ТреВейон Хендерсон схватил трофей за верхнюю часть, когда Вэнс поднимал основание.

«Я не хотел, чтобы кто-то после Университета штата Огайо получил этот трофей, поэтому я решил его разбить», — отшутился вице-президент США.

Ранее Джей Ди Вэнс отпраздновал в Белом доме десятую годовщину отказа своей матери Беверли от употребления алкоголя и наркотических веществ.