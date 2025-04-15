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12:27, 15 апреля 2025Мир

Вице-президент США взял у студентов-футболистов кубок и сломал его

Вице-президент США Вэнс на встрече с чемпионами NCAA в Белом доме сломал кубок
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Вице-президент США Вэнс на встрече в Белом доме с чемпионами Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу, взял у них кубок и сломал его. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

На встрече студентов-футболистов из «Огайо Стейт», представляющих Университет штата Огайо, выпускником которого является Вэнс, он взял кубок в руки, сломав его пополам и уронив него нижнюю часть. Защитник ТреВейон Хендерсон схватил трофей за верхнюю часть, когда Вэнс поднимал основание.

«Я не хотел, чтобы кто-то после Университета штата Огайо получил этот трофей, поэтому я решил его разбить», — отшутился вице-президент США.

Ранее Джей Ди Вэнс отпраздновал в Белом доме десятую годовщину отказа своей матери Беверли от употребления алкоголя и наркотических веществ.

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