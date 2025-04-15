Власти раскрыли масштабы повреждений после массированной атаки ВСУ на многоэтажки в Курске

Хинштейн: После массированной атаки ВСУ на Курск в квартирах выгорели стены

Три многоквартирных дома и десятки частных домовладений получили повреждения в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Осмотрели три поврежденных многоквартирных дома. В квартирах выгорели стены, есть обрушения перекрытий. Сейчас территория оцеплена, там работают саперы», — написал чиновник.

Помимо многоэтажек, повреждения получили 37 частных домовладений, находящихся на территории города. Из них пять полностью сгорели. Хинштейн пообещал сертификаты владельцам уничтоженных домов. Также он заверил, что остальные жилища отремонтируют.

В ночь на 15 марта в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. По словам Хинштейна, в результате налета дронов пострадали девять человек, шесть из которых госпитализировали. Известно, что 85-летняя пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы.